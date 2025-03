Fed decide manter taxas de juros, mas revisa previsões para crescimento e inflação nos Estados Unidos

Decisão do banco central americano ocorre em meio a um cenário de incerteza econômica, sobretudo após o ‘tarifaço’ promovido pelo presidente Donald Trump

A mediana das expectativas do Federal Reserve (Fed) para a taxa básica de juros nos Estados Unidos se manteve inalterada para os anos de 2025, 2026 e 2027. A previsão para a taxa dos Fed Funds em 2025 continua em 3,9%, conforme já havia sido informado anteriormente. Para o ano de 2026, a mediana é de 3,4%, enquanto para 2027, a expectativa é de 3,1%. A projeção de longo prazo é de 3%. Na última quarta-feira (19), o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. Essa decisão era esperada por analistas e ocorreu durante a segunda reunião de política monetária do ano de 2025. Porém, “a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou”, afirmou o comunicado do banco central americano, que mantém sua expectativa de realizar dois cortes nas taxas ao longo do ano. Nesse contexto, o Fed reduziu sua previsão de crescimento para 2025 para 1,7% e elevou a projeção de inflação para 2,7%.

Em uma coletiva de imprensa após a divulgação da nota, o presidente do Fed, Jerome Powell, esclareceu que essa incerteza é “incomumente alta”. Powell afirmou que a inflação começou a subir nos Estados Unidos em parte devido às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. “Claramente, parte [da inflação], uma boa parte, vem das tarifas”, declarou o presidente do Fed, acrescentando que “pode haver um certo atraso em um maior aumento” inflacionário no restante do ano. “Antes era inconcebível que um presidente – incluindo Trump durante seu primeiro mandato – causasse deliberadamente tanto dano à economia”, afirmou. “Felizmente, ele herdou uma economia sólida”, refletiu. As projeções estáveis indicam uma continuidade na abordagem do Fed em relação à política monetária, refletindo um cenário de cautela em meio a incertezas econômicas.

A manutenção da taxa sugere que o banco central está avaliando cuidadosamente as condições econômicas antes de realizar qualquer alteração significativa. Os dados divulgados pelo Fed são fundamentais para investidores e economistas, pois influenciam as decisões de investimento e as expectativas do mercado. A estabilidade nas taxas pode sinalizar uma tentativa de equilibrar o crescimento econômico com a inflação, um desafio constante para as autoridades monetárias.

