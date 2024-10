Fed divulga ata de última reunião e mostra divergência no comitê sobre corte de 0,5 ponto nos juros dos EUA

Alguns participantes da reunião expressaram preocupações sobre as dificuldades financeiras que afetam famílias de baixa e média renda, o que pode levar a uma desaceleração no consumo

REUTERS/Jonathan Ernst Aumento nos gastos de consumo tem sido um dos principais motores desse crescimento da economia dos Estados Unidos



Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) chegaram a um consenso de que a economia dos Estados Unidos continua a se expandir de forma robusta, sustentada por um aumento na produtividade. Essa avaliação foi revelada na ata da reunião de política monetária que ocorreu nos dias 17 e 18 de setembro. Apesar desse crescimento, a perspectiva econômica é vista como “incerta” por alguns membros do comitê. O aumento nos gastos de consumo tem sido um dos principais motores desse crescimento, com a elevação da renda familiar desempenhando um papel significativo. No entanto, alguns participantes da reunião expressaram preocupações sobre as dificuldades financeiras que afetam famílias de baixa e média renda, o que pode levar a uma desaceleração no consumo nos próximos meses.

Apesar das incertezas, representantes do setor comercial demonstram otimismo em relação às perspectivas econômicas. Eles acreditam que, mesmo com os desafios enfrentados por algumas camadas da população, a economia pode continuar a se desenvolver de maneira positiva. Essa confiança pode ser um indicativo de que as empresas estão se preparando para um cenário de crescimento. A análise do Fed reflete um momento de cautela, onde, embora haja sinais de expansão, as tensões financeiras podem impactar o consumo. A situação requer atenção, pois a saúde econômica das famílias é crucial para a manutenção do crescimento. Assim, o futuro econômico dos Estados Unidos permanece em um estado de vigilância e expectativa. Nem todos os membros concordaram com o corte de 0,5 pontos nos juros dos Estados Unidos aplicado pelo comitê.

