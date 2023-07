Federação dos bancos alerta para riscos de golpes ao aderir o ‘Desenrola Brasil’

Comunicado orienta para se buscar informações apenas nos canais oficiais das instituições financeiras

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 'Criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e através da engenharia social', diz nota da Febraban



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu nota nesta quarta-feira, 19, alertando para os riscos de fraude na renegociação de dívidas com os bancos por meio do “Desenrola Brasil”. A entidade informou que somente deve se buscar informações nos canais oficiais das intituições financeiras. “Criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e através da engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista”, diz a nota. “Só busquem informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar no internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira”, destacou a Federação no comunicado.

Ainda de acordo com o alerta da Febraban, se surgir desconfiança quanto às propostas é preciso entrar em contato com o banco por meio dos canais oficiais. “Somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o cidadão pode ter os valores debitados de sua conta nas datas acordadas. Se a cobrança for feita em boleto, é importante checar na hora do pagamento se o mesmo está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência”.

O programa “Desenrola Brasil” teve incio nesta segunda-feira, 17, e está beneficiando aqueles que possuem renda mensal de dois salários mínimos (R$ 2.640). Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros podem se beneficiar nesta etapa. As dívidas devem ter sido adquiridas até o final de 2022 e poderão ser pagas em, no mínimo, doze prestações. Os brasileiros que estão negativados por dívidas de até R$ 100 também já podem se inscrever e deverão ter o nome limpo em até 30 dias.