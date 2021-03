Feirão Limpa Nome da Serasa termina nesta quarta-feira; saiba como participar

Projeto tem como objetivo ajudar os brasileiros a chegarem a até 99% de descontos em suas dívidas

Pixabay/Creative Commons Feirão Limpa Nome ajudará brasileiros a chegar a até 99% de descontos em suas dívidas



No Brasil existem cerca de 213 milhões de dívidas ativas e 62 milhões de inadimplentes com débitos de, aproximadamente, R$ 3.900 cada. Esse número teve um salto no fim de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, mas como resolver para fazer de 2021 um ano melhor e com menos preocupações? A Serasa criou a iniciativa do ‘Feirão Limpa Nome’ e prorrogou até esta quarta-feira, 31, para que os brasileiros possam chegar a até 99% de desconto no valor total de suas dívidas. Por causa da pandemia, todo o procedimento está sendo feito de maneira online na plataforma da Serasa que contém parceria com as principais lojas e comércios do país.

Além da plataforma online, a Serasa também atende via aplicativo, WhatsApp no número (11) 99575-2096 e no telefone 0800 591 1222. Para os que não possuem acesso à internet, a renegociação pode ser feita em 7 mil agências dos Correios.

O procedimento é bem simples. Confira o passo a passo abaixo:

O usuário precisa informar seus dados pessoais: nome completo, CPF, RG e outros; Fazer o login na plataforma Conferir se as contas e dívidas negativadas/atrasadas que aparecem no sistema estão corretas; Escolher o melhor formato de pagamento; Efetuar o pagamento do boleto gerado*

*As ofertas ficam disponíveis pelo período de 24 horas

Tire suas dúvidas sobre o atendimento do Feirão Limpa Nome, da Serasa

Ainda tem alguma dúvida sobre como participar do ‘Feirão Limpa Nome’? Separamos as dúvidas mais frequentes no processo para você ir bem informado. Lembrando que o atendimento da Serasa também pode responder questionamentos. Confira abaixo:

Em quanto tempo sai a restrição do meu CPF?

Após a renegociação das dívidas e o pagamento do boleto gerado pela Serasa, o prazo para a dívida sair do CPF do contribuinte é de 5 dias úteis. Caso o prazo tenha passado e a dívida continue ativa, procure a empresa que você negociou.

Não concordo com as condições de pagamento apresentadas. O que faço?

A Serasa funciona como credor e ponte entre a empresa e o cliente devedor. Portanto, as condições de pagamento disponíveis são oferecidas pelas empresas as quais você tem as dívidas. Se não estiver satisfeito, entre em contato com a empresa para uma negociação.

Quais dívidas podem ser negociadas no Feirão Limpa Nome?

Só serão negociadas as dívidas das empresas parceiras do Serasa Limpa Nome. Portanto, é imprescindível conferir toda a lista de empresas participantes da ação que está disponível no site. Dentre as selecionadas, é possível negociar dívidas negativadas ou contas atrasadas (não negativadas). Não é possível negociar protestos, cheques sem fundo e falências.

Não encontrei a empresa. E agora?

Nesses casos, a Serasa recomenda que os clientes entrem em contato diretamente com os credores para a renegociação da dívida.