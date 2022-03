Fies divulga a lista dos aprovados no 1º semestre de 2022; saiba como acessar

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) para o financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda.

Como participar?

Se inscrevendo nos processos seletivos, em datas definidas nos editais da Secretaria de Educação Superior (SESu). Poderá se inscrever no Fies, o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Como se inscrever?

Acessando o sistema de inscrição do Fies, em período determinado em edital e possuir cadastro no “Login Único” do governo federal, conta gov.br. Caso não possua uma conta gov.br, será direcionado para a página onde deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas as informações solicitadas. Após concluído o cadastro, você será direcionado automaticamente para o sistema de inscrição do Fies, é só preencher as informações solicitadas pelo sistema.