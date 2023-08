Fluxo de consumidores em shopping sobe 16% em julho

Segundo levantamento do IPV, movimento nas lojas de rua caiu 2%, na variação mensal

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:178413 Enquanto as lojas de rua viram o fluxo cair 2%, as situadas dentro de shopping centers cresceram 11%



As pessoas foram mais ao shopping center em julho deste ano, como informa pesquisa da IPV (Índices de Perfomance do Varejo). O crescimento foi cerca de 16%, em relação ao mesmo período de 2023. Já na variação mensal, quando compara com o mês anterior (junho), enquanto as lojas de rua tiveram queda no fluxo de 2%, as situadas dentro de shopping cresceram 11%. Sobre a quantidade de vendas houve uma alta de 9% para lojas físicas no geral, frente ao mesmo mês em 2022; o crescimento de vendas para estabelecimentos de rua foi de 13%, enquanto dentro do shopping foi de 3%, resultado similar à junho. O estudo foi organizado pela venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).