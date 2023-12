FMI divulga lista das maiores economias do mundo; veja posição do Brasil

Levantamento levou em consideração as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de cada país; Estados Unidos, China e Alemanha aparecem nas três primeiras colocações

Xb100/Freepik FMI estima que PIB brasileiro seja de US$ 2,13 trilhões em 2023



O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 19, o ranking com as maiores economias do mundo em 2023. As informações foram publicadas no relatório World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial, em tradução livre). O levantamento considera as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de cada país. As três primeiras colocações foram conquistadas por Estados Unidos, China e Alemanha. O Brasil aparece na nona colocação, com a estimativa de uma receita de US$ 2,13 trilhões conquistada do ano. Com isso, a nação brasileira superou países como Canadá, Rússia e Arábia Saudita. O documento ainda apresenta uma análise da economia global, observando uma lenta recuperação após a pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O órgão estima uma desaceleração da inflação global que deve baixar de 6,9% em 2023 para 5,8% em 2024. A queda seria resultado da adoção, por parte de diversas autoridades monetárias, de uma “política monetária mais restritiva, auxiliada pelos preços internacionais mais baixos das matérias-primas”, afirma o FMI. Confira a lista das 20 maiores economias do mundo em 2023, segundo o FMI: