FMI revisa previsão do PIB do Brasil, e crescimento econômico do país deve ficar em 2,1% em 2023

Fundo Monetário Internacional avaliou que haverá um crescimento mais forte do que o esperado dado o aumento na produção agrícola no primeiro trimestre de 2023

Pixabay Projeção se mostrou alinhada com as feitas por entidades brasileiras



O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no relatório ‘Atualização das Perspectivas Econômicas Mundiais’, divulgado nesta terça-feira, 25. A nova estimativa é de um crescimento de 2,1%, avanço de 1,2 pontos percentuais em relação à projeção de abril. Conforme o órgão, a revisão reflete um crescimento mais forte do que o esperado no Brasil, dado o aumento na produção agrícola no primeiro trimestre de 2023, com reflexos positivos na atividade de serviços.

A projeção se mostrou alinhada com as feitas por entidades brasileiras. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023 de 1,4% para 2,2%. De acordo com o último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central (BC), a projeção de crescimento do PIB para 2023 está em 2,19%. Internacionalmente, o FMI projeta que o crescimento global caia de uma estimativa de 3,5% em 2022 para 3,0% em 2023 e 2024. O aumento das taxas de juros de bancos centrais para combater a inflação continua a pesar sobre a atividade econômica. Espera-se que a inflação global caia de 8,7% em 2022 para 6,8% em 2023 e 5,2% em 2024.