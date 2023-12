Ganhos de até R$ 1 milhão com criptomoedas em 2024? Entenda a proposta da Empiricus Research

Especialistas da maior casa de análise independente do Brasil reuniram os ativos mais promissores para o próximo ano em uma única lista e pretendem divulgá-la em breve

Pvproductions/Freepik Entenda a proposta da Empiricus Research para ter ganhos de até R$ 1 milhão com criptomoedas em 2024



Desde agosto, a Empiricus Research tem adotado uma postura mais ‘tímida’ em relação à divulgação das suas recomendações de investimentos em criptomoedas. Mas, recentemente, a maior casa de análise independente do Brasil mostrou que está firme e com a mesma ousadia que a consagrou no mercado financeiro. Em 2024, por exemplo, sua meta é ajudar investidores a lucrar até R$ 1 milhão por meio de ativos digitais. Apesar de parecer difícil de ser realizado, esse plano está alinhado a um movimento de alta que já vem se desenhando há um tempo. Nos próximos meses, a tendência é que o Bitcoin atinja valores históricos e, por consequência, leve uma centena de altcoins para o ‘topo’ junto com ele. “Não é possível prever até onde o seu preço [do BTC] chegará, mas é certo que isso trará oportunidades geracionais de criação de riqueza”, afirma o especialista em investimentos Paulo Camargo.

O que explica essa onda de otimismo?

Esse cenário favorável para a principal criptomoeda do mundo pode ser justificado por basicamente três motivos:

Halving projetado para o próximo ano Possibilidade da SEC aprovar a criação de alguns ETFs à vista Política monetária norte-americana

O primeiro trata-se de um evento que aumenta a escassez do Bitcoin ao reduzir a emissão de novas unidades pela metade a cada quatro anos, fazendo com que sua cotação suba. Já os dois últimos dizem respeito a decisões tomadas por integrantes do sistema financeiro dos Estados Unidos que podem aumentar consideravelmente o valor da moeda por possibilitarem um maior fluxo de investimento em criptomoedas. Se o ciclo de aperto monetário iniciado em março do ano passado pelo banco central (FED) realmente for interrompido – como projetam os economistas -, por exemplo, isso vai aumentar o apetite por risco dos investidores. Beneficiando, consequentemente, os ativos digitais. Esses fatores dão boas razões para acreditar que investidores conseguirão alcançar retornos expressivos nos próximos anos se souberem onde aplicar seus recursos.

Ninguém enriquecerá investindo pouco dinheiro em Bitcoin

Por enquanto, uma coisa já está clara: as chances de alguém ficar rico investindo pouco dinheiro em BTC são baixíssimas. Os motivos que o tornam o grande representante da categoria são os mesmos que potencializam as chances de moedas menores se sobressairem. Apenas para exemplificar isso, pense: um aporte de R$ 150 bilhões traria um ganho proporcional maior para o Bitcoin (cotado a mais de US$ 35 mil hoje) ou a uma criptomoeda negociada a US$ 16? É claro que para a segunda opção. Não à toa, o plano da Empiricus Research para lucrar com ativos digitais envolve diversos tokens desconhecidos. Após uma análise criteriosa dos analistas de investimento da casa, eles foram selecionados para compor uma carteira com alto potencial de valorização. “Quem comprar essas moedas até janeiro tem tudo para ficar milionário”, diz o departamento encarregado de avaliá-la.

Para acessar essas indicações, o primeiro passo a ser dado é se cadastrar no link abaixo.

QUERO CONHECER AS CRIPTOMOEDAS CAPAZES DE ME DEIXAR MILIONÁRIO