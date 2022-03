Gasolina pode chegar a R$ 10 no Brasil com efeitos da guerra na Ucrânia

Projeções indicam que o barril do petróleo do tipo brent pode chegar a custar US$ 120 no mercado internacional

MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gasolina pode chegar a custas R$ 10 no Brasil



A guerra na Ucrânia, provocada pela invasão do território pela Rússia, pode levar a gasolina para R$ 10 e o diesel a R$ 6,50 no Brasil. O conflito internacional fez o barril de petróleo ultrapassar US$ 100, maior cotação desde 2014. O país presidido por Vladimir Putin é o terceiro maior produtor mundial da commoditie e tem capacidade de produzir dez milhões de barris diariamente. A extensão do conflito e as sanções impostas à Rússia afetam o mercado mundial. As projeções indicam não seria exagero o barril do petróleo brent chegar a US$ 120.

O empresário Ricardo Lerner, que atua com 650 postos e 155 transportadoras em uma startup de logística de combustíveis, avalia que a conta chegará aos brasileiros, que já pagaram o aumento de mais de 50% nos preços em 2021. “Os investidores procuram mercados mais estáveis, ou seja, Estados Unidos. Isso faz também o preço do dólar aumentar e, naturalmente, o preço combustível aumenta no Brasil também. A gente tem o terceiro fator, que é como a Petrobras vai fazer esse repasse do Brasil. Fato é que 20% do combustível do Brasil já vem do mercado internacional, e esse aumento vai ser inerente. Isso vai representar aproximadamente R$ 0,10 por litro só em cima desse combustível que vem de fora”, afirma.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos