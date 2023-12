General Motors anuncia demissão de mais de 1.300 funcionários em fábricas nos EUA

Demissões afetam produção de veículos elétricos e modelos Cadillac e Chevrolet; demissões entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano

REUTERS/Rebecca Cook Mais de 1.300 funcionários da General Motors serão demitidos em duas fábricas



A General Motors anunciou que irá reduzir sua força de trabalho em mais de 1.300 empregos em duas fábricas localizadas no estado de Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com registros apresentados aos reguladores estaduais na quinta-feira, 14, a fábrica em Lake Orion, Michigan, demitirá 945 funcionários, enquanto a instalação em Lansing, Michigan, perderá 369 trabalhadores. As demissões entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano. A fábrica de Lake Orion, conhecida por produzir o carro elétrico Chevy Bolt, encerrará sua produção no final deste ano. A General Motors adiou seus planos de construir picapes elétricas na unidade até 2025. Já a fábrica de Lansing é responsável pela produção dos modelos Cadillac CT4 e CT5, além do sedã esportivo Chevrolet Camaro, que deixará de ser fabricado no próximo mês, conforme anunciado pela GM. Até o momento, a montadora não se pronunciou oficialmente sobre os cortes de empregos. No entanto, a decisão de reduzir a força de trabalho nessas duas fábricas é mais um reflexo das mudanças e reestruturações que a indústria automobilística tem enfrentado nos últimos anos. A empresa busca se adaptar às demandas do mercado, priorizando a produção de veículos elétricos e investindo em novas tecnologias. Essas demissões representam um impacto significativo para os trabalhadores e para a economia local. A perda de mais de 1.300 empregos afetará diretamente as famílias e comunidades que dependem dessas fábricas. Além disso, a indústria automobilística desempenha um papel fundamental na economia de Michigan, sendo responsável por uma parcela significativa do emprego e da arrecadação de impostos no estado.