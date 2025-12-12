Geração Z lidera intenção de compra da casa própria, mas esbarra em dificuldades financeiras

Metade dos jovens quer adquirir imóvel, mas juros e falta de recursos atrasam plano

A geração Z é hoje o grupo que mais manifesta o desejo de comprar um imóvel no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos do Morar, realizada pela Ipsos-Ipec a pedido do Grupo QuintoAndar, 50% dos jovens de 18 a 28 anos pretendem adquirir uma casa — índice superior à média nacional, de 41%.

O estudo aponta que o principal obstáculo para transformar esse plano em realidade é financeiro. Entre todos os entrevistados, 41% afirmam não ter dinheiro suficiente para dar a entrada ou assumir um financiamento, percentual que sobe para 47% entre os jovens. Além disso, 30% citam a alta dos preços dos imóveis e 21% apontam os juros elevados como barreira. Para 37% dos participantes, o orçamento atual já compromete toda ou quase toda a renda, dificultando a formação de poupança.

“O sonho da casa própria está vivo, especialmente entre os mais jovens, mas esbarra em um cenário macroeconômico desafiador”, afirma Lucas Lima, COO do QuintoAndar. Segundo ele, o levantamento reforça a necessidade de alternativas que tornem o acesso à moradia mais viável. O estudo também mostra que a conquista do imóvel tende a ser um projeto de longo prazo: 60% dos entrevistados pretendem comprar uma casa em um ano ou mais — proporção que chega a 65% entre os jovens da geração Z.

Entre as principais motivações para a compra, 31% dos participantes citam o desejo de ter um imóvel melhor do que o atual; 28% ressaltam a realização pessoal; outros 28% buscam segurança patrimonial; 24% querem deixar de pagar aluguel; e 22% veem o imóvel como investimento.

Para Lima, o comportamento do consumidor reforça o papel das plataformas imobiliárias na oferta de soluções mais acessíveis. “O brasileiro enxerga o imóvel como um pilar de segurança e de realização. Nossa responsabilidade é criar caminhos que atendam tanto quem precisa de agilidade hoje quanto quem planeja no médio e longo prazo”, diz.