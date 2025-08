Geraldo Alckmin ganha destaque no governo devido às negociações comerciais com os EUA

Vice-presidente recebeu elogios de Lula, conquistou a confiança de setores econômicos e ganhou força para seguir como número 2 da chapa nas eleições de 2026

Cadu Gomes/VPR Desde a posse de Donald Trump, Alckmin foi nomeado como o principal articulador do Brasil nas negociações com os EUA



O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, responsável pela pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem se destacado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em meio à crescente tensão comercial com os Estados Unidos. A recente confirmação de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros gerou expectativas de que Alckmin amplie a lista de exceções, que atualmente abrange quase 700 itens.

Desde a posse de Donald Trump, Alckmin foi nomeado como o principal articulador do Brasil nas negociações com os EUA. Em março, ele iniciou conversas com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e as discussões se intensificaram em julho, culminando na confirmação do aumento da alíquota. Essa proximidade com o governo americano é vista como um trunfo para o Brasil.

Lula elogiou a habilidade de Alckmin como negociador, destacando sua calma e experiência. Após a assinatura da ordem executiva que instituiu a sobretaxa, o vice-presidente enfatizou que as conversas com os EUA estavam apenas começando. Sua reputação como um bom ouvinte e conciliador, aliado ao seu conhecimento econômico, tem gerado confiança entre os setores impactados pelas novas tarifas.

O vice-presidente tem se reunido com representantes de diferentes setores, incluindo indústria e agronegócio, para oferecer subsídios técnicos ao governo. Embora alguns segmentos ainda não tenham conseguido alívio nas tarifas, a confiança na capacidade de negociação de Alckmin permanece alta. Sua habilidade em lidar com as demandas do setor privado é amplamente reconhecida, até mesmo por membros da oposição.

O aumento das tarifas comerciais acabou por fortalecer a posição de Alckmin dentro do governo, e seu nome é considerado uma opção forte para a chapa de Lula nas eleições de 2026. No entanto, aliados do vice-presidente alertam que o cenário político pode mudar rapidamente, o que exige cautela nas previsões futuras.

