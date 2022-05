Gol e Avianca fazem acordo e anunciam criação da holding Grupo Abra

Companhias aéreas manterão sua independência, mas serão controladas pelo mesmo grupo; fechamento da transação deverá acontecer no segundo semestre de 2022

Reprodução/Instagram @voegoloficial Empresas anunciaram acordo nesta quarta-feira, 11



Os acionistas das companhias aéreas Gol (Brasil) e Avianca (Colômbia) assinaram um acordo considerado histórico e passarão a ser controladas pelo mesmo grupo, a holding Grupo Abra. O acordo foi anunciado pelas empresas nesta quarta-feira, 11. “Este acordo coloca as companhias aéreas do Grupo Abra em posição de liderança em viagens aéreas na América Latina”, disse Constantino de Oliveira Junior, CEO da holding. Apesar do acordo, as empresas afirmaram que irão manter sua independência, com equipes e culturas próprias e irão se beneficiar de uma “maior eficiência e investimentos feitos pelo mesmo grupo controlador”. Ainda de acordo com a empresa, “investidores financeiros se comprometeram a investir até US$350 milhões em ações do Grupo Abra após o fechamento, fortalecendo ainda mais o balanço patrimonial e a posição de liquidez do Grupo”. A previsão é de que o fechamento da transação aconteça no segundo semestre de 2022. Atualmente, a Avianca possui uma frota com mais de 110 aeronaves e é a companhia que lidera as atividades do setor na Colômbia, Equador e América Central, operando 130 linhas no continente. Já a Gol tem uma frota de 142 veículos e uma equipe de 14.100 profissionais de aviação.