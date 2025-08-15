Jovem Pan > Notícias > Economia > Gol registra prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre

Gol registra prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre

Montante é 60,8% menor que a despesa registrada no mesmo período do ano passado; em contraponto, a receita líquida da empresa cresceu para R$ 4,8 bilhões (22,9%) em abril, maio e junho

  • Por Jovem Pan
  • 15/08/2025 09h33
Marcelo Camargo/Agência Brasil Avião da Gol e da Azul Receita líquida da Gol cresceu 22,9% no segundo trimestre para R$ 4,837 bilhões

A Gol encerrou o segundo trimestre de 2025 com prejuízo de R$ 1,532 bilhão, montante 60,8% menor que o prejuízo registrado em igual período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 382 milhões entre abril e junho, um recuo de 6,7% ante o apurado um ano antes. Já o Ebitda recorrente somou R$ 1,134 bilhão no período, cifra 67,7% maior que o apurado um ano antes.

A receita líquida da empresa cresceu 22,9% no segundo trimestre para R$ 4,837 bilhões. No trimestre, a Gol ampliou sua capacidade total (ASK) em 19,2% ante um ano, com crescimento de 62,1% na oferta internacional e 13,3% no mercado doméstico, refletindo a expansão da malha e maior conectividade nacional e internacional.

O load factor (taxa de ocupação) ficou em 82,1% no segundo trimestre, aumento de 1,4 ponto porcentual ante um ano. A receita por assento-quilômetro disponível (Rask) aumentou em 3,0% entre abril e junho ante um ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

