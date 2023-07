Governo manda Google e Facebook removerem anúncios falsos do ‘Desenrola’

Tentativas de golpes têm se proliferado na internet usando o nome do programa de renegociação de dívidas

Fabrice COFFRINI / AFP Google e Facebook deverão pagar multa diária de R$ 150 mil se descumprirem determinação



O governo federal deu 48 horas para que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios fraudulentos que usam o nome do programa ‘Desenrola Brasil‘. As empresas deverão pagar multa diária de R$ 150 mil em caso de descumprimento. O despacho da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 26. As tentativas de golpes têm se proliferado pelas redes sociais em anúncios patrocinados e através de e-mails ou mensagens, atraindo brasileiros interessados no programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo. As “big-techs” também têm dez dias para apresentar relatórios com dados sobre os anunciantes. Para evitar links falsos, a recomendação é que os clientes não usem intermediários e acessem somente plataformas oficiais dos bancos inscritos no programa, digitando os endereços dos sites no navegador de internet ou usando aplicativos das instituições financeiras.