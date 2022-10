Governo brasileiro indica Ilan Goldfajn para assumir presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Economista renunciou a cargo no FMI para concorrer; eleição está marcada para 20 de novembro

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ilan foi presidente do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019



O Ministério da Economia nomeou o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, como representante brasileiro para ocupar a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em nota oficial publicada nesta segunda-feira, 24, o ministro da pasta, Paulo Guedes, afirmou que “o candidato concilia ampla e bem-sucedida experiência profissional no setor público, em organismos multilaterais e no setor privado, além de sólida formação acadêmica, que o qualificam para o exercício do cargo de presidente da instituição”, informou a pasta. Diante da decisão, Ilan renunciou de suas atribuições como diretor de Hemisfério Ocidental no Fundo Monetário Internacional (FMI) até que a escolha da presidência para evitar conflitos de interesse. A eleição está marcada para 20 de novembro. Um representante de cada um dos 48 países membros tem direito a voto, que possuem pesos diferentes de acordo com o número de ações detidas por cada país. O Brasil é o segundo maior acionista do banco, mas nunca teve um brasileiro na presidência, que estava desocupada desde que 0 norte-americano Mauricio Claver-Carone foi demitido do cargo após ser acusado de abuso de poder e favorecer uma funcionária com quem tinha um relacionamento. Ilan foi presidente do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019, após ser indicado pelo ex-presidente Michel Temer. Ele também conta com uma longa carreira na iniciativa privada.