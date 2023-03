Governo decide aumentar juros do consignado para aposentados do INSS

Nova taxa ainda não foi definida pelo governo, mas deverá ser maior que o 1,7% anunciado e os 2,14% anteriores; definição deverá acontecer nos próximos dias

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Impasse começou quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu o juros de 2,14% para 1,7%



Após uma reunião entre os ministros, o governo federal decidiu aumentar o valor dos juros do consignado para aposentados do INSS. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 21, após dias de impasses envolvendo a modalidade e uma reunião que já havia sido anunciada envolvendo o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o da Fazenda, Fernando Haddad. Entretanto, a nova taxa de juros não foi confirmada, mas deve ser menor que os 2,14% anteriores e maior que os 1,70% recém anunciados. O impasse envolvendo o consignado começou quando o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) reduziu as taxas máximas de juros de 2,14% para 1,7%. Os bancos, especialmente os privados, consideraram o valor inviável financeiramente, suspendendo as transações nessa modalidade. A expectativa é de que uma nova reunião aconteça até sexta-feira, 24, com representantes do sistema bancário. No entanto, o encontro só deverá acontecer após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, 22, onde será decidida a taxa básica de juros.