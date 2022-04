Governo federal amplia redução no IPI para 35%

Medida foi oficializada através de decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 29; segundo o governo, medida beneficia ‘a maioria dos produtos’

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governo federal já havia anunciado corte de 25% no imposto



O governo federal oficializou a ampliação na redução no Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para uma série de produtos para 35%. A medida foi publicada através de decreto no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29. Anteriormente, o corte anunciado era de 25%. Nova tabela entra em vigor a partir de 1º de maio. A Secretaria Geral da Presidência da República informou que a redução impacta “a maioria dos produtos”, mas não especificou quais itens são beneficiados. Segundo eles, o impacto da medida neste ano é uma redução na arrecadação de R$ 15,2 bilhões em 2022, R$ 27,3 bilhões em 2023 e R$ 29,3 bilhões em 2024. “A presente medida objetiva estimular a economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. Dessa forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”, diz a Secretaria em nota.