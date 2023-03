Governo federal anuncia aumento do biodiesel no óleo diesel; preço deve subir nas bombas

Conselho Nacional de Política Energética decidiu implementar aumento gradual do biocombustível para ampliar sua participação na política energética; valor será reajustado de acordo com o acréscimo

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão é de que o percentual chegue a 15% em 2026, afirmou Alexandre Silveira



Nesta sexta-feira, 17, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a mudança no percentual de mistura de biodiesel no óleo diesel derivado de petróleo, de 10% para 12%. A medida faz parte de um cronograma de um aumento gradual na mistura, que deverá seguir até 2024. Após a reunião, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o preço do biodiesel deve subir em R$ 0,02 por litro e que a decisão busca aumentar a participação do biocombustível na política energética. “O norte está dado. Claramente, queremos ampliar a participação da agricultura familiar”, declarou. O ministro esclareceu que o aumento do percentual será gradativo, chegando até 15%. Para cada acréscimo de 1% de biodiesel na mistura, o preço subirá R$ 0,001. Contudo, o aumento para 13% deve ocorrer somente em 2024, enquanto o patamar de 15% deve ser alcançado em 2026. “Fizemos estudos técnicos profundos para evitar que tivesse um impacto econômico muito grave no preço do diesel”, afirmou em entrevista coletiva. “Portanto chegamos à conclusão que o número mais coerente, que não impacta quase nada, um centavo para cada por cento”. O cronograma de aumento gradual na mistura pode ser revisto, caso necessário. O teor de mistura já foi de 13%, mas reduzido para manter o preço do óleo diesel.