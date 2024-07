Governo federal anuncia “pente-fino” em benefícios do INSS

Carlos Lupi deixou claro que nem todos os beneficiários serão convocados para perícia presencial, pois alguns casos podem ser resolvidos por cruzamento de dados e inteligência artificia

Reprodução/Jovem Pan Governo anunciou um pente-fino em 800 mil benefícios temporários do INSS



O governo anunciou um pente-fino em 800 mil benefícios temporários do INSS. O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, esclareceu que nem todos os beneficiários serão convocados para perícia presencial, pois alguns casos podem ser resolvidos por cruzamento de dados e inteligência artificial. Segundo Lupi, a revisão de benefícios sociais temporários, como o auxílio-doença, deveria ocorrer a cada dois anos, mas não é realizada desde 2019. O objetivo da revisão é verificar a validade dos benefícios vigentes há mais tempo. “Para entrar na checagem de possíveis fraudes. Ninguém aqui é tribunal de inquisição, não. Não estamos aqui para tirar direito de ninguém. Direito é quem tem direito”, disse Lupi. Lupi também destacou que a utilização de cruzamento de dados evitará a formação de filas nos postos de atendimento, facilitando o processo de revisão. “Estamos tratando de 40 milhões de seres humanos. Não é o número financeiro que tem que ser discutido nessa hora. Eu quero discutir o número financeiro se dinheiro mal aplicado, na corrupção, no juro execido de juros impacáveis que nós temos, nas taxas de juros exorbitantes que nós temos, que fazem aumentar a dívida interna e externa brasileira”, continuou ele. A medida faz parte do plano do governo para cortar despesas e cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo deve bloquear R$ 25,9 bilhões do orçamento federal.

*Com informações do repórter André Anelli