Governo federal descarta alteração na meta de déficit zero em 2024

Danilo Forte, relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, disse que Planalto manteve sua posição após se reunir com os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Esther Dweck e Alexandre Padilha

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prioridade do governo é concluir a votação do Orçamento



O governo federal rejeitou a possibilidade de alterar a meta de déficit zero em 2024, de acordo com o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado federal Danilo Forte (União-CE). Após reunião com ministros no Palácio do Planalto, Forte afirmou que o governo manteve sua posição em relação à meta fiscal e não haverá emendas ou modificações no relatório. O objetivo agora é concluir a votação do Orçamento para garantir um orçamento viável em 2024. Forte ressaltou que a revisão da meta pode ocorrer no futuro, mas não agora. Estiveram presentes no encontro os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento, Simone Tebet; da Gestão, Esther Dweck; e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, também compareceu. A presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, era esperada, mas ele não pôde participar devido ao lançamento regional do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Belém, no Pará. Haddad e Tebet foram os primeiros a deixar a reunião, demonstrando preocupação com a conclusão das votações no Congresso de projetos que aumentam a arrecadação do governo. Danilo Forte mencionou a possibilidade de ter mais prazo para concluir o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e afirmou que pretende entregar o relatório final na segunda ou terça-feira, dias 20 ou 21.