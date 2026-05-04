Governo lança nesta segunda novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas

Benefício permitirá a negociação de déficits de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, entre outras

Reprodução / YouTube Presidente Lula (PT) durante pronunciamento em rede nacional na quinta-feira (30)



O novo Desenrola será lançado nesta segunda-feira (4) com uma novidade: o uso de até 20% do FGTS para pagar dívidas. O anúncio foi feito pelo presidente Lula (PT), na quinta-feira (30), durante pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, em alusão ao Dia do Trabalhador.

O petista anunciou que quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line.

De acordo com o governo, poderão ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, entre outras.

Os descontos no valor da dívida ficarão entre 30% e 90%, e os juros de, no máximo, 1,99%.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com representantes de bancos para tratar do Novo Desenrola. Ele afirmou que o governo exigiu que fossem cobradas taxas de juros mais baixas para o novo programa de renegociação de dívidas.

Na primeira edição do programa, em 2023, cerca de 15 milhões de pessoas renegociaram mais de R$ 53 bilhões em dívidas.

Segundo dados do governo, a redução da inadimplência chegou a 8,7% para quem ganha até dois salários mínimos ou estava inscrito no Cadastro Único para programas sociais.