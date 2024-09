Governo libera R$ 1 bilhão para apoio às companhias aéreas no Brasil

Medida visa proporcionar u alívio financeiro significativo para as empresas do setor aéreo, que enfrentam desafios econômicos

MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Governo libera mais de R$ 1 bilhão para companhias aéreas



O governo federal anunciou a liberação de mais de R$ 1 bilhão para fortalecer o apoio financeiro às companhias aéreas, elevando o total disponível para R$ 6 bilhões. A utilização desse fundo foi aprovada por meio de uma legislação que recebeu a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As diretrizes para a liberação dos recursos estão sendo elaboradas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O CMN será responsável por definir aspectos cruciais, como a taxa de juros, os objetivos do financiamento, os prazos de pagamento e outras condições necessárias para o acesso ao fundo. Essa medida visa proporcionar um alívio financeiro significativo para as empresas do setor aéreo, que enfrentam desafios econômicos.

A expectativa é que a disponibilização desse financiamento contribua para a superação da crise que afeta as companhias aéreas. Com os recursos do fundo, as empresas poderão obter crédito com condições mais favoráveis, como juros reduzidos e prazos mais longos para pagamento. Esses recursos poderão ser utilizados para diversas finalidades, incluindo a quitação de dívidas existentes, a aquisição de novas aeronaves ou a modernização da frota atual.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA