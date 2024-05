Governo planeja nova linha de crédito para empresas afetadas pelas chuvas no RS

De acordo com fontes do Ministério da Fazenda, a expectativa é que o valor supere R$ 10 bilhões; iniciativa será disponibilizada através do BNDES

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Devido ao decreto de calamidade em vigor, os gastos com essa linha de crédito não serão contabilizados para a meta fiscal



O Governo Federal está planejando anunciar uma nova linha de crédito destinada às grandes empresas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A expectativa é que o valor supere os R$ 10 bilhões, de acordo com fontes do Ministério da Fazenda. Esta iniciativa visa auxiliar as empresas do setor industrial e do agronegócio que não foram contempladas nas primeiras medidas de crédito anunciadas há duas semanas, direcionadas para pequenos negócios. A linha de crédito será disponibilizada através do BNDES, que receberá recursos do governo para garantir taxas mais baixas e juros acessíveis. Devido ao decreto de calamidade em vigor, os gastos com essa linha de crédito não serão contabilizados para a meta fiscal.

Com as medidas já anunciadas para pessoas físicas e pequenas empresas, essa nova iniciativa para as grandes companhias é vista como uma etapa importante no auxílio às empresas afetadas pelas chuvas no estado. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito na próxima semana, trazendo alívio para as grandes empresas que enfrentam dificuldades devido aos impactos das chuvas. Com a disponibilização dessa linha de crédito, o governo busca garantir a continuidade das operações das empresas afetadas, contribuindo para a recuperação econômica da região atingida.

Publicado por Luisa Cardoso

*Conteúdo produzido com auxílio de IA