Governo suíço oferece US$ 280 bilhões para garantir fusão do Credit Suisse com o UBS

Autoridades buscam viabilizar que operação ocorra sem transtornos e impedir turbulência financeira global

Fabrice COFFRINI / AFP Credit Suisse tem apresentado riscos de liquidez em suas operações e preocupado o mercado financeiro



O governo suíço pode oferecer US$ 280 bilhões para ajudar na fusão entre os bancos UBS e o Credit Suisse e impedir turbulência financeira global, como mostram documentos do acordo obtidos pela agência Reuters. O valor representa um terço do produto interno bruto do país. No domingo, 19, autoridades suíças anunciaram que o UBS concordou em comprar o banco rival suíço Credit Suisse em uma fusão forçada para evitar uma crise no mercado bancário global. A negociação prevê que o UBS entre com o pagamento de US$ 3,2 bilhões, além de assumir US$ 5,4 bilhões em perdas com derivativos e outros ativos de risco. Em contrapartida, o governo suíço prometeu absorver até 9 bilhões de francos em perdas potenciais da aquisição, além de oferecer tranches de liquidez e empréstimos. O Credit Suisse já vinha recebendo um aporte de assistência emergencial do banco central da Suíça. Além disso, a instituição ofereceu um empréstimo de liquidez de emergência de até 100 bilhões de francos suíços. O Credit Suisse ainda pode sacar mais 100 bilhões de francos de financiamento por meio de um backstop de liquidez pública, segundo informações da Reuters.

A crise do banco foi desencadeada após o acionista majoritário se negar a elevar sua participação no banco por questões regulatórias. Em meio à falência dos bancos norte-americanos, a notícia foi mal recebida pelo mercado financeiro com analistas demonstrando preocupações que uma crise financeira similar à de 2008 se repita. As ações do banco suíço derreteram mais de 20% na bolsa europeia. O Credit Suisse tem apresentado riscos de liquidez em suas operações. Entre outubro e dezembro do ano passado, foram retirados cerca de US$ 118 bilhões dos cofres da empresa, por conta de escândalos que mancharam a credibilidade do banco. De acordo com relatórios internacionais, a liquidez do banco atualmente varia em patamar próximo e abaixo de níveis estabelecidos por reguladores.