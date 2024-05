Grupo Dia fecha acordo para vender 100% das operações no Brasil

Com dívidas de cerca de R$ 1 bilhão, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial em março, após resultados negativos; rede espanhola fechou 343 lojas e três centros de distribuição no Brasil

Divulgação/Grupo Dia Com a venda do capital no Brasil, o Grupo Dia poderá focar em seus mercados mais rentáveis, como Espanha e Argentina



O grupo espanhol Dia decidiu encerrar suas operações no Brasil após um processo de reestruturação que resultou no fechamento de 343 lojas e três centros de distribuição. A gestora MAM Asset viabilizou a criação de um fundo para que um cliente não revelado compre a operação no país. A rede espanhola de supermercado comprometeu-se a realizar um aporte de 39 milhões de euros em benefício do Dia Brasil na transação. Com a venda de 100% do capital no Brasil, o Grupo Dia poderá focar em seus mercados mais rentáveis, como Espanha e Argentina. Desde sua chegada ao Brasil em 2001, a empresa fez investimentos que não trouxeram o retorno esperado. Com dívidas de cerca de R$ 1 bilhão, o Dia Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial em março, após resultados negativos persistentes.

A operação no Brasil, que conta com cerca de 240 unidades no Estado de São Paulo, emprega mais de 2,5 mil pessoas. A rede afirma que a saída do país permitirá uma saída limpa em relação à MAM Management. A estratégia do Grupo Dia agora é focar na distribuição alimentar de proximidade na Espanha e Argentina, onde alcançou uma posição relevante. A partir de agora, não está claro como será a operação do grupo no Brasil. A venda de 100% do capital no país representa uma mudança significativa para a empresa, que busca estabilizar suas operações e se concentrar em mercados mais lucrativos. Com a saída do Brasil, o Grupo Dia espera reverter a situação financeira e fortalecer sua presença em outros países.

