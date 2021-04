Grupo Soma e Hering fecham acordo de incorporação de R$ 5,2 bilhões

Negócio ainda precisa ser aprovado pelos acionistas da confecção catarinense e pelo Cade

Divulgação/Instagram Hering Oficial Acordo ainda precisa ser aprovado pelos acionistas da Hering e pelo Cade



O Grupo Soma e a Hering anunciaram nesta segunda-feira, 26, um acordo de incorporação, segundo fato relevante divulgado pelas duas companhias. O conglomerado de moda, que já é responsável pelas grifes Animale, Farm, entre outra, se propôs a pagar R$ 5,2 bilhões pela incorporação. O acordo prevê o pagamento de R$ 9,63 por cada ação ordinária da Hering. No relatório mais recente, a empresa apresentou 162.533.937 papéis, somando R$ 1,5 bilhão. O restante virá da transferência de 1,62 ação do Grupo Soma, que na última sexta-feira, 23, fechou a R$ 14,10, gerando aproximadamente R$ 3,7 bilhões. “A Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”, informou o grupo catarinense.

O fechamento da transação ainda depende do aval dos acionistas da Hering e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As duas empresas estimularam multa de R$ 250 milhões caso haja descumprimento no caráter de exclusividade da operação. O BR Partners atuou como assessor financeiro da Companhia, e a G5 Partners e o Banco Santander atuaram como assessores financeiros do Grupo Soma. “A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, publicou a Hering.