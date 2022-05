Guedes afirma que ‘inferno da inflação já passou’ e que deve continuar como ministro se Bolsonaro se reeleger

Mercado prevê inflação acima da meta estabelecida em 2022; titular da economia aposta em mais privatizações em eventual segundo mandato

Edu Andrade/Ascom/ME Paulo Guedes é o ministro da Economia desde o início do governo Bolsonaro, em 2019



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta, 19, que o Brasil “já saiu do inferno da inflação“, fenômeno que considera atingir diversos países, e que deve continuar no cargo se o presidente Jair Bolsonaro (PL) for reeleito nas eleições de 2022. “Está faltando manteiga na Holanda, tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o caminho e sabemos como se sai rápido do fundo do poço”, declarou Guedes em evento da Arko Advive e da Traders Club. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) fechou em 12,13% no somatório de doze meses até abril; apenas no mês, a subida foi de 1,06%, a maior para abril desde 1996.