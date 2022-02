Guedes avalia disponibilizar saldo do FGTS para quitação de dívidas

Ministro da Economia afirmou que a proposta deve ‘ajudar a economia a crescer’, mas não detalhou como a medida seria implementada

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO - 22/10/2021 Paulo Guedes, ministro da Economia, estuda disponibilizar os recursos do FGTS para que as famílias brasileiras possam quitar suas dívidas



O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento com empresários nesta terça-feira, 22, e afirmou que o governo federal estuda liberar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) até o fim deste ano para que a população endividada possa utilizar seus recursos para quitar débitos. Segundo o chefe da pasta, a proposta deve auxiliar no crescimento econômico do país. “Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados. São pessoas que têm recursos lá e estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado”.

Em 2021, o índice de endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em 11 anos, com 70,9% delas com dívidas a serem quitadas. Atualmente, o recurso do FGTS pode ser utilizado para financiar o mercado imobiliário e – desde 2019 – o trabalhador também pode aderir ao saque-aniversário para sacar parte do saldo disponível no Fundo, desde que a retirada do valor seja realizada no mês de aniversário do trabalhador. Ao aderir à medida, porém, o empregado perde o direito de retirar os recursos caso seja demitido sem justa causa. Funcionários com contratos formais de trabalho, de acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), tem direito ao FGTS.