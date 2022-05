Guedes diz que Covid-19 e guerra da Ucrânia são responsáveis pela falta de aumento do salário mínimo

Levantamento mostra que o governo Bolsonaro foi o único desde o Plano Real a diminuir o poder de compra do brasileiro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/05/2022 Paulo Guedes disse que o brasileiro 'pagou' pela guerra da 'comida e energia' causada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia e pela Covid-19



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a falta de aumento do salário mínimo no governo do presidente Jair Bolsonaro é consequência da pandemia da Covid-19 e da guerra da Ucrânia. Nesta segunda-feira, O Globo publicou um levantamento da consultoria Tullett Prebon Brasil apontando que Bolsonaro foi o único chefe do Executivo desde o Plano Real a diminuir o poder de compra do brasileiro. Durante o lançamento do Monitor de Investimentos do ministério, Guedes disse que o país está “avançando em direção a um futuro de prosperidade”. Segundo ele, se o Brasil estivesse “na outra direção”, “já estaríamos na miséria”.

Em justificativa à falta de aumento do salário mínimo, o ministro apontou que o país foi atingido por uma guerra da “comida e da energia” e por uma da “crise sanitária”. “A verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra. Nós fizemos sacrifícios e ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte. Não houve aumento de salário real, porque, durante uma guerra, o normal é que haja perdas importantes”, justificou Guedes. De acordo com o ministro, o governo lutou para manter o salário, os empregos e a capacidade de investimento do Brasil.