Guedes diz que previsões do PIB serão elevadas e pesquisas eleitorais vão para ‘direção da verdade’

Em evento com Bolsonaro, ministro voltou a criticar estimativas negativas para a economia brasileira em 2022

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Guedes citou retirada de estímulos como vantagem ao crescimento do país



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 23, que as previsões do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para este ano serão revistas para cima nos próximos meses, ao mesmo tempo que as estimativas para a economia de outros países deverão ser renovadas na direção oposta. “Quem sabe no final do ano vai ter uma porção de gente crescendo 0% e o Brasil crescendo bem mais?”, questionou. Previsões mais pessimistas de analistas do mercado apontam para recessão de até 0,5% da economia neste ano. Segundo o ministro, em até sete meses, as projeções irão apontar alta de 2%. “Eles vão passar o ano inteiro revendo para cima, para não ficar mal, como várias pesquisas eleitorais vão oscilando na direção da verdade, e todas as previsões em relação ao mundo vão começar a ser revistas para baixo”, disse. Guedes participou do lançamento da carteira de identidade digital ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros ministros.

Em seu discurso, o ministro voltou a afirmar que o Brasil é um dos poucos países no mundo que voltou ao patamar pré-pandemia. Guedes também citou o aumento dos juros promovido pelo Banco Central (BC) — que elevou a taxa doméstica ao maior patamar das grandes economias —, como uma vantagem brasileira. “O Brasil já tirou os estímulos artificiais, o Brasil já saiu da UTI. Se vier uma terceira, quarta, quinta onda [da pandemia], nós temos munição para avançar de novo. Eles não têm, eles vão começar esse recuo agora”, afirmou.