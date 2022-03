Guerra na Ucrânia vai cortar crescimento da Alemanha pela metade em 2022

Anúncio foi feito nesta quinta-feira pelos economistas do instituto econômico IfW Kiel, que previu queda da previsão de crescimento do PIB de 4% para 2,1%

Tobias SCHWARZ / AFP Impacto ocorre no primeiro ano de governo do chanceler alemão Olaf Scholz, que substituiu Angela Merkel



A guerra na Ucrânia vai afetar, de forma significativa, a recuperação econômica da Alemanha e deve reduzir pela metade o crescimento do PIB alemão previsto em 2022, deixando no novo patamar de 2,1% – anunciou o instituto econômico IfW Kiel nesta quinta-feira, 17. As consequências do conflito devem reduzir o PIB em “cerca de 90 bilhões de euros [R$ 505 bilhões] este ano e no próximo” e “adiar para o segundo semestre o retorno ao nível anterior à Covid-19” da maior economia europeia para o segundo semestre, disseram os economistas da instituição. A previsão anterior de crescimento da Alemanha para este ano era de 4%. O conflito no leste europeu teve início com invasão da Ucrânia pelas Rússia em 24 de fevereiro e já tem consequências econômicas detectadas em todo o mundo.

*Com informações da AFP