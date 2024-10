Haddad afirma que governo pode mirar taxa de crescimento acima de 2,5% ‘sem nenhum risco’

Ministro avaliou que o país passou por um represamento do crescimento por muitos anos, após uma década perdida, entre 2013 e 2022

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO 'Talvez tenhamos que rever previsão de crescimento este ano, mesmo com choques', acrescentou



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil pode mirar uma taxa média de crescimento de 2,5% sem prejuízos à economia e alinhado a um movimento global. Ele participa nesta segunda-feira (14) do Itaú BBA Macro Vision 2024, em São Paulo. “Não tem por que não mirar uma taxa de crescimento no mínimo equivalente à média mundial. Nós ficamos muito abaixo da média mundial por muitos anos. Eu penso que o Brasil pode mirar uma taxa de crescimento média acima de 2,5% sem nenhum risco, na minha opinião, de desequilíbrios importantes”, disse.

Haddad foi questionado pelo economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, sobre a surpresa no crescimento em 2024, quando várias instituições estão reajustando as projeções para um patamar acima de 3%. O ministro avaliou que o país passou por um represamento do crescimento por muitos anos, após uma década perdida, entre 2013 e 2022.

“Tem um conjunto de projetos de investimento que estão represados há muito tempo, com altas taxas de retorno, com oportunidades à vista de todos, com interesse internacional sobre o Brasil, sobretudo em função até dos problemas que o mundo está enfrentando. Certas regiões do globo passam a receber uma atenção especial e também em função de vantagens competitivas que têm a ver com a nossa matriz, nossa matriz produtiva em geral e nossa matriz energética em particular”, observou. “Talvez tenhamos que rever previsão de crescimento este ano, mesmo com choques”, acrescentou.

