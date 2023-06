Haddad assina MP do programa Desenrola e afirma que leilões de compra de créditos terão início em julho

De acordo com o ministro, governo vai garantir pagamento dos credores por meio do Tesouro para conseguir maior desconto possível para devedores

Poderão participar famílias que recebam até 2 salários mínimos com pendências financeiras de até R$ 5 mil



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assinou nesta segunda-feira, 5, a Medida Provisória (MP) do programa Desenrola. A assinatura foi necessária para que a pasta conseguisse dar conta das demandas burocráticas necessárias para o lançamento da iniciativa. O objetivo da medida é diminuir o número de famílias inadimplentes no país por meio do refinanciamento de dívidas. Poderão participar famílias que recebam até 2 salários mínimos com pendências financeiras de até R$ 5 mil. Ele estimou que cerca de R$ 30 milhões possam participar do programa. Haddad afirmou que, no mês de julho, serão realizados os leilões de compra de créditos do credores interessados em participar. Na sequência, serão abertas as negociações com os devedores. De acordo com o economista, o desenho do programa prevê que o credor ofereça o mair desconto possível para as pendências financeiras adquiridas. As instituições incorporadas à medida terão crédito líquido, ou seja, garantido pelo Tesouro. “Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento. Ele vai ter a certeza do recebimento. A gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e facilitar a vida dos devedores”, afirmou o ministro. O programa irá contemplar dívidas inscritas no Serasa, no SPC e afins até dezembro de 2022. Haddad ainda pontuou que a medida depende da adesão dos credores, mas avaliou que haverá bastante interesse por conta da liquidez oferecida pelo governo. Ele complementou que todos os bancos privados e públicos foram consultados sobre a modelagem da iniciativa.