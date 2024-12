Haddad celebra aprovação da Reforma Tributária como marco para a economia brasileira

Ministro da Fazenda afirmou que essa medida não apenas eleva o potencial do PIB, mas também gera expectativas otimistas para o futuro econômico do país

que essa medida não apenas eleva o potencial do PIB, mas também gera expectativas otimistas para o futuro econômico do país Ele também fez questão de reconhecer o trabalho do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a aprovação da regulamentação da reforma tributária sobre consumo pelo Congresso Nacional como “feito histórico”, em declaração na saída do Ministério da Fazenda. Ele ressaltou que essa medida não apenas eleva o potencial do PIB, mas também gera expectativas otimistas para o futuro econômico do país. “Então, nós temos que pensar o curto prazo, com essa questão do dólar, dos juros, mas temos que também olhar para as medidas estruturais que vão garantir uma trajetória de crescimento sustentável melhor para o período seguinte.” Durante sua fala, Haddad expressou sua gratidão aos presidentes da Câmara dos Deputados, (Arthur Lira) e do Senado (Rodrigo Pacheco)pela aprovação da reforma.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele também fez questão de reconhecer o trabalho do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, elogiando seu empenho e dedicação ao longo do processo. “O Bernard Appy é um brasileiro que merece todas as homenagens. Uma pessoa desprendida, um servidor dedicado à causa pública. Durante dois anos, eu não saberia dizer o número de horas que ele trabalhou com todos os setores da economia, todos os políticos, todos os partidos, para convencer que tínhamos um caminho, que precisávamos superar a anarquia”

O ministro também abordou a recente aprovação pelo Senado de todos os indicados pelo governo federal para a diretoria do Banco Central. Segundo Haddad, esses novos diretores possuem uma “capacidade técnica inquestionável”. Ele destacou a importância de confiar nas habilidades desses profissionais para conduzir a política monetária do país. Haddad concluiu sua declaração enfatizando que a confiança nas instituições e em seus líderes é essencial para o fortalecimento da economia brasileira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias