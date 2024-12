Haddad diz que aprovação do pacote fiscal é a prova de que há articulação política no governo

Ministro da Fazenda fez questão de ressaltar que os acordos estabelecidos entre o Ministério da Fazenda e o Legislativo não têm sido descumpridos

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nesta sexta (20), o Ministro da Fazenda Fernando Haddad conversa com Jornalistas durante café da manhã oferecido no Ministério da Fazenda



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (20) que a aprovação do pacote fiscal é a prova de que há articulação política no governo. “Se não tivéssemos articulação (política), não teríamos aprovado”, disse em café da manhã com jornalistas. Durante uma coletiva, ele destacou a relevância do suporte ao seu ministério e a sua colaboração com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Haddad também mencionou que os líderes governamentais no Congresso têm se reunido frequentemente na Fazenda para debater a agenda legislativa O ministro abordou sua relação com representantes de outros partidos, destacando a senadora Tereza Cristina, que está envolvida em discussões sobre o agronegócio. No que diz respeito a possíveis mudanças na articulação política, Haddad optou por não comentar, afirmando que essa é uma decisão que cabe ao presidente.

Haddad fez questão de ressaltar que os acordos estabelecidos entre o Ministério da Fazenda e o Legislativo não têm sido descumpridos. “Os acordos têm sido cumpridos. Todo acordo envolveu alguma negociação. Há acordos que não são feitos, como em 2023 sobre a desoneração. Eu avisei que a questão seria judicializada. Ninguém é tomado de surpresa. Esse foi o caso mais extremo que aconteceu”, disse.

Ele falou que os acordos respeitam as correlações de força e o eleitor, que foi quem elegeu todos – presidente, senadores, deputados. “Essa fotografia do Brasil foi eleitor quem definiu, eu tenho que navegar”, afirmou Haddad, que comentou ainda que a reforma tributária sobre o consumo só foi feita porque houve acordo entre as partes e ele foi respeitado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos