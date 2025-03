Haddad diz que projeto da isenção do IR deve ser bem recebido no Congresso

Ministro disse que tramitação deve ser tranquila devido à sua boa aceitação e enfatizou que a medida visa promover justiça tributária

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou recentemente uma proposta que promete isentar do Imposto de Renda aqueles que recebem até R$ 5.000 mensais. Segundo Haddad, o projeto deve ser bem recebido no Congresso, com uma tramitação tranquila devido à sua boa aceitação. O governo apresentou oficialmente a proposta, que ainda não tem um caminho definido no Congresso, podendo passar por uma comissão especial ou ir direto ao plenário. Haddad enfatizou que a medida visa promover justiça tributária, destacando que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia prometido algo semelhante, mas não cumpriu. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, pediu calma durante a tramitação do projeto, apesar da ansiedade pela sua aprovação. Ele ressaltou a importância de aguardar a escolha dos relatores e a definição do processo no Congresso.

A proposta de isenção é vista como uma estratégia para melhorar a popularidade do governo, que atualmente enfrenta desafios. No entanto, o mercado financeiro expressa apreensão com a possibilidade de diminuição na arrecadação e aumento do endividamento público, caso a perda de receita não seja compensada por outras medidas. A proposta de isenção do Imposto de Renda é considerada popular e tem potencial para aumentar a popularidade do governo, especialmente em um ano eleitoral. No entanto, existem preocupações sobre o impacto econômico, caso as contas não fechem. A oposição pode tentar modificar o projeto, mas a medida é vista como difícil de ser rejeitada devido ao seu apelo popular. A discussão no Congresso deve focar na paternidade do projeto e em possíveis ajustes para garantir a compensação da perda de arrecadação, especialmente para os municípios que dependem do Fundo de Participação dos Municípios.