Haddad diz que reforma do Imposto de renda será ‘neutra’ e isentará quem recebe até R$ 5 mil

A reforma do Imposto de Renda visa isentar quem ganha até R$ 5 mil, promovendo justiça fiscal e aliviando a carga tributária.

Antonio Cruz/Agência Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na portaria da pasta



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a reforma do Imposto de Renda será projetada para ser “neutra” em termos de arrecadação e estará em conformidade com as normas internacionais. A iniciativa tem como objetivo permitir a isenção do imposto para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais, uma promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha. Atualmente, a isenção do Imposto de Renda abrange trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.824. Essa mudança representa um aumento em relação ao limite anterior, que era de R$ 2.640. Haddad também mencionou que foram elaborados quatro cenários diferentes para a reforma, incluindo a possibilidade de tributar os mais ricos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ministro ressaltou que o governo não está apressado para enviar a proposta ao Congresso, mas sim para garantir que o texto final seja bem elaborado e fundamentado em análises técnicas rigorosas. A prioridade é a aprovação de uma proposta sólida que atenda às necessidades do país. A reforma do Imposto de Renda é uma das medidas que o governo pretende implementar para promover justiça fiscal e aliviar a carga tributária sobre os trabalhadores de menor renda.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA