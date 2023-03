Haddad diz que texto final do arcabouço fiscal será concluído nesta quarta-feira

Ministro indicou que o texto finalizado deve ser divulgado ainda esta semana, após aprovação do presidente Lula

Haddad que aprovar o arcabouço fiscal antes do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica irá discutir o novo arcabouço fiscal de forma conclusiva nesta quarta-feira, 29. Segundo informações da repórter Luciana Verdolin, da TV Jovem Pan News, o grupo aguardava uma melhora de saúde do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para finalizar o texto. “Como o ministro Rui Costa, da Casa Civil, em virtude de problema de saúde, permaneceu na Bahia, nós deixamos para amanhã a reunião sobre arcabouço fiscal para verificar a possibilidade dele participar. Será amanhã, ou presencialmente ou virtualmente, com o ministro Rui”, disse sobre a reunião, que ainda não teve o horário definido. Com o ajuste dos últimos detalhes, a previsão é de que o arcabouço seja divulgado ainda nesta semana. Haddad já havia sinalizado que, com o sinal verde do presidente Lula, ele precisaria de cerca de 24 horas para finalizar o texto. O Congresso Nacional havia estipulado que o arcabouço fiscal deveria ser apresentado até agosto. Haddad declarou anteriormente que o governo decidiu antecipar o anúncio para possibilitar debates antes do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O prazo para o envio da Lei ao Congresso vai até 15 de abril, com necessidade de aprovação do Legislativo até 30 de junho.