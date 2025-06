Haddad e Gleisi se reúnem com Motta e Alcolumbre para discutir alternativas à alta do IOF

A reunião conta com a participação dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de líderes partidários do Congresso

Heuler Andrey / AFP chegou à Residência Oficial da Câmara dos Deputados junto com a ministra da SRI, Gleisi Hoffmann



Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegaram no início da noite deste domingo (8) à residência oficial da presidência da Câmara para discutir alternativas ao aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida tem provocado forte reação negativa no mercado financeiro e entre representantes do setor produtivo. A reunião, que começou por volta das 18h, conta com a participação de líderes partidários da Câmara e do Senado, além do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

No sábado, Motta declarou que, dependendo do desfecho da reunião, poderá colocar em votação, já na próxima terça-feira, um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que visa barrar os efeitos do aumento do IOF. Ainda assim, há uma expectativa, inclusive entre empresários, de que se chegue a um acordo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A proposta de elevação do IOF surgiu diante de um desequilíbrio nas contas públicas, causado pela queda na previsão de arrecadação para este ano. A intenção era aumentar a receita para garantir o cumprimento das regras do novo arcabouço fiscal. Agora, estão sendo avaliadas medidas alternativas — tanto estruturais quanto emergenciais — para compensar uma possível revogação do aumento do imposto.

Entre os temas que devem ser discutidos estão a implementação de um limite para a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a taxação de criptoativos e apostas (bets), a mudança na metodologia do Preço de Referência do Petróleo (PRP) e a revisão de benefícios fiscais com o objetivo de reduzir os gastos tributários.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos