Haddad e Pacheco se reúnem nesta terça para discutir reforma tributária

Reunião deve definir relator da proposta no Senado;

Haddad quer garantir que eventuais mudanças no texto pelos senadores sejam mínimas

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou agenda com Rodrigo Pacheco nesta terça



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), marcou para esta terça-feira 11, reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar do texto da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. A matéria, que é uma das pautas econômicas do governo, deverá agora ser votada pelo Senado. Antes, os parlamentares devem definir o relator da proposta na Casa, o que será um dos pontos a serem tratados entre Haddad e Pacheco no encontro desta terça. No início desta tarde, o relator da proposta na Câmara, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), tem reunião marcada com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Na semana passada, Ribeiro chegou a indicar o nome do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para relatar a reforma tributária no Senado, segundo interlocutores. No entanto, outros nomes surgiram nesta semana para comandar as discussões sobre o texto, como do senador Otto Alencar (PSD-BA). Haddad também deverá tratar com Pacheco eventuais mudanças na proposta que não alterem significativamente o texto encaminhado pela Câmara, evitando assim que a matéria precise ser novamente analisada em votação no plenário pelos deputados.