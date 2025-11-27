Haddad anuncia articulação com os EUA contra lavagem de dinheiro

Ministro também faz apelo à Câmara por votação do projeto do devedor contumaz

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, no Congresso Nacional, em Brasília (DF)



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta quinta-feira (27) um apelo direto à Câmara dos Deputados para que vote ainda este ano o projeto de lei do devedor contumaz, que tramita há sete anos no Congresso. Segundo ele, a aprovação da proposta é “imperiosa” para fortalecer o combate ao crime organizado a partir de 2026.

Paralelamente, Haddad anunciou que o governo brasileiro está estruturando uma frente de trabalho com os Estados Unidos para ampliar a cooperação no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao tráfico internacional de armas. Um documento com fotos, vídeos e evidências das rotas de entrada de armamentos ilegais no Brasil está sendo preparado pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para ser enviado ao governo de Donald Trump.

De acordo com o ministro, o esquema investigado envolvia fundos sediados em Delaware utilizados para lavagem de dinheiro. Os recursos deixavam o país, eram operacionalizados por empresas e fundos no exterior e retornavam ao Brasil simulando investimento estrangeiro. Ele citou um caso específico de R$ 1,2 bilhão movimentado dessa forma. “É fundamental termos cooperação internacional”, disse.

Haddad afirmou que o Ministério quer firmar com os EUA um acordo formal de cooperação para impedir que armamentos e peças cheguem ilegalmente ao território brasileiro. “Vamos encaminhar às autoridades americanas provas de como essas cargas entram em contêineres que saem de lá”, afirmou.

Operações e prejuízos ao país

O ministro também comentou a Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira como desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto. As investigações miram lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Segundo Haddad, apenas no último ano o grupo econômico investigado movimentou mais de R$ 70 bilhões, com R$ 26 bilhões em impostos não recolhidos. Foram cumpridos 126 mandados em 5 unidades da federação

Ele ressaltou a necessidade de recuperar ativos no exterior e destacou que já houve mobilização junto à Interpol e ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Haddad mencionou ainda que espera que a Justiça decrete o perdimento dos bens para posterior leilão do quinto navio apreendido com mais de 180 milhões de litros de combustível no estado do Rio de Janeiro e posteriormente levado a São Paulo. E assim a Petrobras seria ressarcida. O ministro também destacou que o setor é um dos principais alvos do crime e a operação serve para “sanear um setor que sofreu a maior incursão do crime organizado”.

Haddad agradeceu o trabalho dos Ministérios Públicos estaduais e lembrou que o Rio de Janeiro “deixou de arrecadar, apenas nesse esquema, o equivalente ao custo anual de manutenção de toda a força policial do estado”.

Apelo direto ao Congresso

Haddad voltou a pressionar pela votação do projeto do devedor contumaz. Segundo ele, a medida “separa o joio do trigo” e impede que empresas usem vantagens ilícitas para competir no mercado. O ministro afirmou que conversa frequentemente com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e reforçou: “Faço pelo enésima vez o apelo ao Congresso: é essencial aprovar o devedor contumaz.”