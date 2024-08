Haddad: Lula conversou com Pacheco sobre a sabatina de Galípolo, mas cabe ao Senado

O ministro da Fazendaevitou estimar uma data para quando ocorrerá a sabatina do indicado à presidência do Banco Central,, que atualmente é diretor de Política Monetária da instituição. Ele afirmou, contudo, que o presidente da República,(PT), já chegou a discutir o assunto com o presidente do Senado,Para Haddad, a importância dessa indicação está sintonizada entre Pacheco e o presidente da República. Em anúncio à imprensa, o ministro também comentou que tentou falar com Pacheco há pouco, sem sucesso, e que voltará a ligar para o presidente do Senado para tratar do assunto relativo à escolha de Galípolo.