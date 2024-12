IBC-Br, a prévia do PIB, registra alta de 0,1% em outubro

Ao longo de 2024, o indicador acumulou uma alta de 3,7%; em termos anuais, o avanço foi de 3,4%, enquanto que, em comparação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 7,3%

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Além disso, a média móvel trimestral do IBC-Br mostrou um aumento de 0,44% em relação ao período



O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido como IBC-Br, apresentou um crescimento de 0,14% em outubro, comparado ao mês anterior. O resultado de setembro foi revisado para uma alta de 0,88%. As expectativas do mercado indicavam uma elevação de 0,1%, e o desempenho do indicador ficou dentro das previsões, que variavam entre uma queda de 0,3% e um aumento de 0,74%. No acumulado do trimestre que se encerrou em outubro, o IBC-Br registrou um crescimento de 1,2% em relação aos três meses anteriores. Ao longo de 2024, o indicador acumulou uma alta de 3,7%. Em termos anuais, o avanço foi de 3,4%, enquanto que, em comparação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 7,3%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a média móvel trimestral do IBC-Br mostrou um aumento de 0,44% em relação ao período que terminou em setembro. Essa metodologia de cálculo do IBC-Br é diferente da utilizada nas contas nacionais do IBGE, o que possibilita um monitoramento mais frequente da atividade econômica no país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias