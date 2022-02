IBGE: Desemprego recua para 11,1% em dezembro, mas renda atinge mínima histórica

Rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior, ficando em R$ 2.447, o menor valor já registrado desde 2012

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios foi divulgada nesta quinta-feira, 24, pelo IBGE



A taxa de desemprego no Brasil caiu 11,1% trimestre móvel de outubro a dezembro de 2021, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad – Contínua), divulgada nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice recuou 1,5 ponto percentual em comparação com o trimestre de julho a setembro de 2021, quando a taxa foi de 12,6%, e 3 pontos percentuais ante mesmo trimestre de 2020 (14,2%). A taxa média anual em 2021 ficou em 13,2%, 0,6 p.p. menor que em 2020 (13,8%). O valor mostra uma tendência de recuperação frente à de 2020. Apesar da melhora, o índice continua acima do patamar pré-Covid.

A população desocupada representa 12 milhões de pessoas, o que significa uma diminuição 10,7% frente ao período anterior e de 16,7% ante o mesmo trimestre móvel de 2020. Já a média anual totalizou 13,9 milhões de desempregados em 2021, contra 13,8 milhões de pessoas em 2020. Ao mesmo tempo, a população ocupada cresceu 3% ante os três meses anteriores, representando 95,7 milhões de brasileiros, e subiu 9,8% na comparação com mesmo intervalo de 2020. A média anual teve um aumento de 5% entre 2020 e 2021, atingindo 91,3 milhões de pessoas. Apesar da melhora nos indicadores, o rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e de 10,7% na comparação com 2020, ficando em R$ 2.447. É o menor valor já registrado pela série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.