IBGE divulga primeiros resultados do Censo 2022 nesta quarta

Estimativa divulgada em dezembro aponta que a população brasileira é de 207,8 milhões de pessoas

Tânia Rêgo/ Agência Brasil Censo 2022 começou a ser realizado em agosto



Os primeiros dados sobre a população brasileira coletados no Censo Demográfico de 2022 serão divulgados na manhã desta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão prevê anunciar os totais populacionais e de domicílios em diferentes níveis geográficos e recortes e outros indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios. Uma prévia do Censo divulgada em dezembro do ano passado informou a estimativa de 207,8 milhões de habitantes no país. Segundo o IBGE, 83,9% da população foi recenseada em 2022 – cerca de 178 milhões de pessoas. O Censo estava programado para acontecer em 2020, mas foi adiado mais de uma vez devido à pandemia de Covid-19 e por falta de recursos. O levantamento começou em agosto de 2022.