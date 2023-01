IBGE projeta safra recorde de 296,2 milhões de toneladas em 2023

Instituto estimou alta de 31,2 milhões de toneladas em relação a 2022; soja é destaque, com crescimento de 24,1%

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em relação ao ano passado, é esperada uma alta na produção de soja (24,1% ou 28,8 milhões de toneladas)



O Brasil deverá registrar uma safra recorde em 2023, colhendo 296,2 milhões de toneladas de leguminosas, oleaginosas e cereais. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 12, e fazem parte do terceiro prognóstico para a safra 2023. O material prevê um aumento de 12,6% (33,1 milhões de toneladas) em relação a safra estimada de 2022 (263,2 milhões de toneladas). A projeção mostra um aumento de 0,8% (2,2 milhões de toneladas) em relação ao segundo prognóstico da safra, divulgado em dezembro de 2022. Em relação ao ano passado, são esperadas altas na produção de soja (24,1% ou 28,8 milhões de toneladas), na primeira e segunda safras do milho (16,2% ou 4,1 milhões de tonelada e 2,5% ou 2,1 milhões de toneladas), no sorgo (5,3% ou 150 mil toneladas), na 1ª safra do feijão (3,7% ou 40 mil toneladas) e no algodão herbáceo (1,3% ou 53 mil toneladas). São esperadas quedas na produção de arroz (3,4%), na segunda e na terceira safras de feijão (9,9% e 1%) e no trigo (16,2%).