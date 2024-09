IBGE revela aumento no Índice Nacional da Construção Civil em agosto

No acumulado dos últimos doze meses, o índice atingiu 3,12%, um aumento em relação aos 2,66% registrados anteriormente

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje, dia 10, os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) referentes ao mês de agosto. O índice apresentou uma variação de 0,63%, superando em 0,23 pontos percentuais o resultado de julho, que foi de 0,40%. Essa taxa é a mais alta desde agosto de 2022. No acumulado dos últimos doze meses, o índice atingiu 3,12%, um aumento em relação aos 2,66% registrados anteriormente. O custo da construção por metro quadrado também teve um aumento significativo, passando de R$1.756,01 em julho para R$1.767,09 em agosto. Desse total, R$1.014,31 referem-se a materiais, enquanto R$752,78 correspondem à mão de obra.

O setor de materiais registrou uma taxa de 0,50% em agosto, o que representa um crescimento de 0,20 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Comparado a agosto de 2022, houve um aumento de 0,64 pontos percentuais. A mão de obra, por sua vez, apresentou uma taxa de 0,81% em agosto, com um incremento de 0,28% em relação a julho e um aumento de 17 pontos percentuais em comparação ao mesmo mês do ano passado. Esses dados refletem a pressão sobre os custos de trabalho no setor da construção civil, que continua a se expandir.

Analisando as variações regionais, a região Sul destacou-se com a maior taxa mensal, alcançando 1,82%, impulsionada pelo aumento nas categorias profissionais. As outras regiões apresentaram resultados variados: o Norte teve 0,41%, o Nordeste 0,38%, o Sudeste 0,58% e o Centro-Oeste 0,14%. Esses números indicam uma dinâmica diferente nas diversas partes do país. No acumulado de janeiro a agosto, as taxas foram de 1,26% para materiais e 4,49% para mão de obra. Já no total dos últimos doze meses, os índices acumulados foram de 1,41% para materiais e 5,53% para mão de obra. Esses dados evidenciam a tendência de aumento nos custos da construção civil, refletindo as condições econômicas atuais.

