IBGE revisa crescimento do PIB brasileiro de 2021 de 5% para 4,8%

Órgão incorporou novos dados sobre as atividades de serviços, disponibilizados pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS); arrecadação foi de R$ 9 trilhões no ano

Freepik A Indústria cresceu 5,0%, enquanto o setor de Serviços cresceu 4,8% e a Agropecuária ficou estável



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 8, uma revisão do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Os dados apontam que a economia brasileira arrecadou R$ 9 trilhões no ano, com crescimento de 4,8% em relação a 2020. Anteriormente, o instituto divulgou um crescimento de 5%. Segundo o IBGE, a revisão decorreu, principalmente, da incorporação de novos dados sobre as atividades de Serviços, disponibilizados pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS). “O crescimento dos Serviços foi revisado de 5,2% para 4,8%, com destaque para a revisão na atividade Transporte, armazenagem e correio (de 12,9% para 6,5%). O crescimento da Indústria foi revisado para cima, de 4,8% para 5,0%, enquanto a Agropecuária foi revisada de 0,3% para 0,0%”, apontou o órgão.

Durante 2021, 0 PIB per capita chegou a R$ 42.247,52. A Indústria cresceu 5,0%, enquanto o setor de Serviços cresceu 4,8% e a Agropecuária ficou estável. O consumo final cresceu 3,3%. Já o consumo das famílias cresceu 2,9% e a despesa do governo cresceu 4,2%. Onze dos 12 grupos de atividades ficaram estáveis ou cresceram. A necessidade de financiamento da economia brasileira foi de R$ 213,5 bilhões em 2021, com um aumento de 165% em relação a 2020, quando atingiu R$ 80,5 bilhões. A participação do excedente operacional bruto no PIB atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em 2000, passando de 35,3% do PIB em 2020 para 37,5% em 2021.